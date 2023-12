Pregled - svet, 21. 12. (četrtek)

PRAGA - Na filozofski fakulteti Karlove univerze se je zgodil strelski napad, v katerem je strelec ubil najmanj 15 ljudi, še najmanj 24 jih je ranil. Policija je potrdila, da so strelca našli mrtvega. Šlo naj bi za 24-letnega študenta, ki je pred tem domnevno ubil svojega očeta. Zaenkrat sumijo, da so strelca navdihnili podobni smrtonosni napadi v tujini in da ni šlo za terorizem.

BRUSELJ/PARIZ/RIM - Iz Evrope se je zvrstilo več izrazov sožalja po strelskem napadu v Pragi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na omrežju X izrazila pretresenost nad nasiljem, izrazi solidarnosti pa so med drugim prišli tudi iz Pariza, Rima, Berlina, Madrida, Kijeva in ZDA.

GAZA - Skrajno palestinsko gibanje Hamas je glede na navedbe virov v sredo zavrnilo predlog za enotedensko prekinitev spopadov v Gazi v zameno za izpustitev več deset izraelskih talcev. Hamas naj talcev ne bi nameraval spustiti, dokler ne bo sklenjeno trajno premirje. ZDA so medtem v sredo zatrdile, da se v Kairu nadaljujejo resna pogajanja o novi prekinitvi ognja.

GAZA - Na severu območja Gaze ni več nobene delujoče bolnišnice, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Opozorila je, da bolniki tam ne umirajo le zaradi pomanjkanja zdravstvene oskrbe, temveč tudi zaradi lakote in žeje. V celotni Gazi naj bi medtem delovalo le še devet od 36 zdravstvenih ustanov.

KIJEV/DONECK - V ruskem obstreljevanju dveh rudnikov na območju mesta Toreck v vzhodni ukrajinski regiji Doneck so bili ubiti najmanj trije ljudje, še pet pa je bilo ranjenih, je sporočil ukrajinski notranji minister Igor Klimenko. Dodal je, da je napad povzročil tudi gmotno škodo v obeh rudnikih. Več ukrajinskih krajev, vključno s prestolnico Kijev, je bilo sicer ponoči ponovno tarča ruskega napada z brezpilotnimi letalniki, a je ukrajinska zračna obramba 34 od skupno 35 ruskih dronov sestrelila. O žrtvah in škodi niso poročali.

BUDIMPEŠTA - Evropski pakt o migracijah in azilu, o katerem sta v sredo politični dogovor dosegla Svet EU in Evropski parlament, bo zagotovo propadel, je na letni novinarski konferenci napovedal madžarski premier Viktor Orban. Opozoril je, da birokrati v Bruslju živijo v mehurčku in v luči tega poudaril pomen prihajajočih evropskih volitev. Prepričan je, da bi madžarski način urejanja migracij pravzaprav moral biti zgled ostalim, češ da je edini v Evropi, ki se je izkazal za učinkovitega.

VARŠAVA - Novoizvoljeni poljski parlament je v sredo sprejel resolucijo, s katero je za neustavne označil sklepe o sporni reformi pravosodja prejšnje skrajno konservativne vlade pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost (PiS). Člane državnega sodnega sveta, ki so bili izvoljeni v nasprotju z ustavo, so pozvali, naj prenehajo delovati v svetu.

BRUSELJ - EU bo prispevala h koaliciji desetih držav pod vodstvom ZDA, ki bodo sodelovale pri zaščiti ladij v Rdečem morju, ki so vse bolj izpostavljene napadom Hutijev iz Jemna, je v sredo sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Kot je dejal, bodo okrepili izmenjavo informacij in povečali pomorsko prisotnost na omenjenem območju.

BRUSELJ - Evropska komisija je okviru letošnjega 18 milijard evrov vrednega paketa makrofinančne pomoči Ukrajini izplačala zadnjih 1,5 milijarde evrov. S to pomočjo je Evropska unija pomagala Ukrajini pri pokrivanju takojšnjih potreb po financiranju s stabilno, predvidljivo in obsežno finančno podporo.

VARŠAVA - Poljski predsednik Andrzej Duda je novo poljsko vlado obtožil, da je z razrešitvijo vodstva državne televizije, radia in tiskovne agencije kršila ustavo. Pojasnil je, da bi vlada morala pred tem spremeniti relevantno zakonodajo, česar pa ni storila.

BUENOS AIRES - Argentinski predsednik Javier Milei je v sredo naznanil okrog 300 ukrepov svoje nove vlade, ki so namenjeni oživitvi tretjega največjega gospodarstva v Latinski Ameriki. Pred tem je ulice argentinske prestolnice prvič v času njegovega mandata preplavilo več tisoč protestnikov, ki nasprotujejo spremembam.

TIRANA - Albanski parlament je odvzel imuniteto nekdanjemu albanskemu premierju Saliju Berishi in s tem omogočil njegovo morebitno aretacijo zaradi suma korupcije. Odvzem imunitete je zahtevalo državno tožilstvo, ker je Berisha zavračal sodelovanje s preiskovalnimi organi.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je bil deležen kritik zaradi besed, ki jih je izrekel v bran filmski ikoni Gerardu Depardieuju. Kot je povedal, ne bo "sodeloval v lovu na človeka". Depardieu se trenutno sooča s kritikami po seksističnih komentarjih v televizijskem dokumentarcu.

EDINBURGH/AMSTERDAM/BERLIN - Sever Velike Britanije je doseglo neurje Pia z dežjem in močnimi vetrovi, ki grozi, da bo povzročilo motnje v prometu pred božičnimi prazniki. Najbolj je prizadelo sever države, kjer so sunki vetra dosegali med 100 in 130 kilometrov na uro. Pred prihodom Pie pa so na Nizozemskem na amsterdamskem letališču Schiphol že odpovedali 250 letov.

LUANDA - Po odločitvi skupine držav proizvajalk nafte (Opec), da bodo v prihodnjem letu dodatno zmanjšale proizvodnjo nafte, je Angola sporočila, da izstopa iz organizacije. Kot je sporočilo angolsko ministrstvo za nafto, članstvo v Opec ne služi več interesom države.

BERLIN - Ameriški režiser, producent in scenarist, 81-letni Martin Scorsese, je prejemnik častnega zlatega medveda za življenjsko delo 74. mednarodnega filmskega festivala v Berlinu. Nagrado mu bodo podelili 20. februarja, so sporočili iz Berlinala.