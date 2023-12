MZEZ: Med žrtvami streljanja na praški univerzi ni Slovencev

Ljubljana/Praga, 21. decembra - Po trenutnih informacijah ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) med žrtvami današnjega streljanja na filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi ni slovenskih državljanov, so sporočili z ministrstva. Ob tem so opozorili, da uradnih podatkov sicer še nimajo, in izrazili sožalje družinam žrtev.