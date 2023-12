Priporočila NIJZ za varne in brezskrbne praznike

Ljubljana, 22. decembra - Božično-novoletni prazniki so najlepši čas v letu, še posebej za otroke. Vendar so s prazničnim veseljem povezane nekatere nevarnosti, zaradi katerih se lahko otroci poškodujejo ali pride do požara. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je na spletni strani objavil nekaj priporočil za varne in brezskrbne praznike.