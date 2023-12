Predsedniku sodišča BiH in bivšemu najvišjemu obveščevalcu v državi 30 dni pripora

Sarajevo, 21. decembra - Sodišče BiH je danes za suspendiranega predsednika tega najvišjega rednega sodišča v državi Ranka Debevca in bivšega direktorja obveščevalno-varnostne agencije OSA Osmana Mehmedagića odredilo enomesečni pripor zaradi suma zlorabe položaja in ponarejanja uradnih dokumentov. Sumijo ju prisluškovanja sodnikom in tožilcem.