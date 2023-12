Vlada je potrdila strategijo Slovenije za boj proti antisemitizmu do leta 2033

Ljubljana, 21. decembra - Vlada je potrdila državno strategijo za boj proti antisemitizmu do leta 2033. Osrednja področja so preprečevanje vseh oblik antisemitizma in boj proti njim, zaščita in negovanje judovske kulture ter izobraževanje, raziskave in ohranjanje spomina na holokavst, izhaja iz sporočila po seji vlade.