Pred Mestno hišo znova spomin na požig protestantskih knjig pred več kot 420 leti

Ljubljana, 22. decembra - Pred Mestno hišo v Ljubljani je danes ponovno potekala vsakoletna prireditev Vrnimo ljudem knjigo. Namenjena je spominu na požig protestantskih knjig, med njimi prvih slovenskih knjig, ki so v času protireformacije zagorele prav na mestu pred Mestno hišo leta 1600 in 1601. Takrat so skupno zažgali okoli 2000 knjig.