Vreme: Ponoči se bo oblačnost zgostila, marsikje bo pihal veter zahodnih smeri

V petek bo sprva oblačno. V severni polovici Slovenije bo tu in tam rahlo deževalo, v zatišnih legah Gorenjske in Koroške lahko zjutraj nastane poledica. Popoldne se bo na zahodu in jugu delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, v južni Sloveniji od 9 do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo deloma jasno in ponekod po kotlinah osrednje Slovenije megleno. Predvsem v soboto bo marsikje pihal severozahodni veter.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je globoko ciklonsko območje. Vremenska fronta se bliža Alpam in bo ob severozahodnem višinskem vetru jutri nekoliko vplivala tudi na vreme pri nas. Pred njo k nam od zahoda doteka razmeroma topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo pooblačilo, pihal bo zahodni do jugozahodni veter.

V petek bo sprva precej oblačno, v krajih severno od nas bodo rahle padavine. Na jugu Avstrije bo zjutraj možna poledica. Popoldne se bo v krajih zahodno in južno od nas delno razjasnilo.