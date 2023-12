Vlada z več kadrovskimi odločitvami v javnih zdravstvenih zavodih

Ljubljana, 21. decembra - Vlada je na današnji seji dala soglasje k imenovanju Milene Kramar Zupan in Darje Kramar na čelo splošnih bolnišnic Novo mesto in Topolšica. Imenovala je tudi direktorja javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, to mesto bo zasedel Momir Raduliović, in člane sveta zavoda za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant.