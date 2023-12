EU izplačala Ukrajini zadnjo makrofinančno pomoč letos

Bruselj, 21. decembra - Evropska komisija je okviru letošnjega 18 milijard evrov vrednega paketa makrofinančne pomoči danes Ukrajini izplačala zadnjih 1,5 milijarde evrov. S to pomočjo je Evropska unija pomagala Ukrajini pri pokrivanju takojšnjih potreb po financiranju s stabilno, predvidljivo in obsežno finančno podporo, so sporočili iz Bruslja.