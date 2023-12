Britanski muzej z novo pogodbo z BP v obsežnejšo prenovo

London, 26. decembra - Britanski muzej je za novih deset let podaljšal svoje partnerstvo z naftnim velikanom BP in z njim sklenil pogodbo v vrednosti 50 milijonov britanskih funtov, ki jih bo namenil za financiranju obsežnejše prenove. Med drugim bodo prenovili muzejsko stavbo v središču Londona. Okoljevarstveniki so muzej pozivali, naj prekine sponzorsko pogodbo z BP.