Carlo Ratti kurator arhitekturnega bienala v Benetkah 2025

Benetke, 21. decembra - Italijanski arhitekt in inženir Carlo Ratti bo kurator arhitekturnega bienala v Benetkah 2025, so danes sporočili z ustanove Beneški bienale. Mednarodna arhitekturna razstava bo v 19. izdaji potekala od 24. maja do 23. novembra 2025 v Vrtovih in Arzenalu.