Najboljši športniki Primorske Andreja Leški, Toni Vodišek in rokometašice Mlinotesta

Koper, 21. decembra - Primorski športni novinarji so za najboljše športnike leta izbrali evropsko prvakinjo v judu Andrejo Leški, dobitnika srebrne medalje na SP v jadralskem razredu formula kite Tonija Vodiška in rokometašice Mlinotesta, ki so zasedle drugo mesto v državnem prvenstvu. Priznanja so podelili danes v Kopru na 38. čezmejni prireditvi Naš športnik.