V Postojnski jami letos pričakujejo 826.000 obiskovalcev

Postojna, 21. decembra - Postojnsko jamo si bo letos do konca leta ogledalo približno 826.000 obiskovalcev. Največ jih prihaja iz evropskih držav, na prvem mestu so znova italijanski gostje. V družbi Postojnska jama so z rekordnim obiskom zadovoljni, navdušujejo jih tudi finančni rezultati. Spodbudne so obenem napovedi za prihodnji dve leti.