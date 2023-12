Vingegaard pri Visma Lease a Bike do 2028, Kuss do 2027

Amsterdam, 21. decembra - Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard in Američan Sepp Kuss sta podaljšala pogodbi z ekipo Visma Lease a Bike. Sedemindvajsetletni Danec, dvakratni zaporedni zmagovalec dirke po Franciji, bo pri nizozemski zasedbi ostal do konca sezone 2028, Kuss pa do 2027, je ekipa ob predstavitvi ekipe v Amsterdamu sporočila na družbenih omrežjih.