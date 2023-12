Barcelona in Real pozdravila odločitev sodišča EU, njuna domača liga ne

Ljubljana, 21. decembra - Potem ko je sodišče EU dopoldne ugodilo pritožbi snovalcev nogometne superlige, da pravila krovnih zvez Uefe in Fife, ki od organizatorjev novih tekmovanj zahtevajo njuno predhodno odobritev, niso skladna s pravom unije, so se na to odzvali nekateri klubi in lige. Sodbo pozdravljata Real Madrid in Barcelona, vodstvo španske lige pa ne.