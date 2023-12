Kmetijsko ministrstvo ter sektorji mleka, mesa in sadja s promocijo izdelkov v televizijski oddaji

Ljubljana, 21. decembra - Kmetijski sektorji mleka, mesa in sadja ter kmetijsko ministrstvo so se odločili za promocijo izdelkov v televizijski oddaji Masterchef Slovenija. Kot so pojasnili na ministrstvu, je bila želja sektorjev, ki akcijo večinsko financirajo, nagovoriti potrošnike tudi prek različnih kuharskih oddaj, ki jih spremljajo ljubitelji dobre hrane in kuhanja.