Francozi pred božičem in novim letom varčujejo pri šampanjcu in jetrni pašteti

Pariz, 21. decembra - Francozi pred letošnjim božičem in novim letom varčujejo pri šampanjcu, dimljenem lososu in foie grasu, gosji jetrni pašteti, je poročala francoska televizija BFMTV in se pri tem sklicevala na podatke raziskovalnega podjetja NielsenIQ. Glavni krivec za to je visoka inflacija.