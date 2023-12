Na Raki na Dolenjskem nadaljevanje prenove kanalizacije

Krško, 21. decembra - Župan Mestne občine Krško Janez Kerin in direktor družbe KOP Brežice Dejan Bibič sta v Krškem danes podpisala pogodbo za nadaljevanje prenove in gradnje kanalizacije na Raki. Gre za dela na zahodnem in severnem območju tega kraja. Pogodbena vrednost naložbe skupaj z davkom znaša nekaj več kot poldrugi milijon evrov, so sporočili z občine.