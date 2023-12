V nesreči avtobusa v Alžiriji umrl vratar nogometnega prvoligaša

Alžir, 21. decembra - Iz Alžirije poročajo o hudi prometni nesreči avtobusa, na katerem so bili člani prvoligaškega nogometnega moštva El Bayad. Kot sta sporočila alžirska nogometna zveza FAF in klub, sta v nesreči umrla vratar Zakaria Bouziani in pomočnik trenerja Haled Meftah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.