V produkciji TV Slovenija nastal portret dunajskih filharmonikov Petre Kovačič in Iztoka Hrastnika

Ljubljana, 21. decembra - V uredništvu glasbenih in baletnih oddaj Televizije Slovenija je nastal glasbeno-dokumentarni film Dunajska filharmonika, Petra Kovačič in Iztok Hrastnik. Scenarij je napisal Daniel Celarec, režiser je Niko Karo. Film gledalca popelje v svet Dunajskih filharmonikov in predstavi delo obeh glasbenikov, pokuka pa tudi v njuno zasebno življenje.