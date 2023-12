Slovenski škofje: Zdi se, da tema brezbrižnosti zmaguje, a zaupamo

Ljubljana, 24. decembra - Slovenski škofje so v božični poslanici spomnili, da so bili v letu, ki se izteka, porušeni številni mostovi, tako tisti pravi kot tisti medčloveški. Kljub temu je treba zaupati, da bodo vsi mostovi znova zgrajeni, pri čemer lahko pomaga Jezus. "Zdi se, da tema brezbrižnosti zmaguje. A zaupamo," so zapisali.