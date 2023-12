Predsednica republike posthumno odlikovala Boruta Novaka in Mirana Potrča

Brdo pri Kranju, 21. decembra - Predsednica republike je pred dnevom samostojnosti in enotnosti posthumno odlikovala Boruta Novaka in Mirana Potrča za zasluge pri osamosvajanju Slovenije. Poleg tega je odlikovala še 19 zaslužnih posameznic in posameznikov, organizacij, skupin in ustanov. Med prejemniki odlikovanj sta tudi Sova in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.