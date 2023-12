Slovenski, hrvaški in italijanski policisti v Dragonji potrdili dobro sodelovanje

Dragonja, 21. decembra - Na tradicionalnem prednovoletnem srečanju slovenskih, hrvaških in italijanskih varnostnih organov so danes na mejnem prehodu Dragonja predstavniki vseh treh strani pohvalili medsebojno sodelovanje, predvsem v času vnovične vzpostavitve nadzora na mejah. Povedali so tudi, da med prazniki pričakujejo manjše zastoje na vstopu v Slovenijo s Hrvaške.