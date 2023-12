Avtor serije Zakon in red bo Metropolitanskemu muzeju podaril umetniška dela

New York, 24. decembra - Avtor televizijske serije Zakon in red Dick Wolf bo Metropolitanskemu muzeju umetnosti podaril približno 200 del renesančne in baročne umetnosti, med katerimi so tudi redka dela Botticellija in Vincenta van Gogha. Natančna vrednost obsežne donacije ni znana, a po poročanju ameriških medijev znaša več deset milijonov evrov.