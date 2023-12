V UKC Maribor sprejeli novega krvodajalca stokratnika

Maribor, 21. decembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so danes gostili novega krvodajalca stokratnika. Kri je že stotič daroval Marko Kosi iz Miklavža, ki je to prvič storil avgusta 1985. Kot je dejal, bo to počel, vse dokler bo lahko. "Vem, da je kri nujno potrebna. Mogoče jo bom že jutri potreboval tudi jaz," je povedal.