V nesreči pri Postojni vlak zbil skupino delavcev, dva sta na kraju umrla

Ljubljana, 21. decembra - Na železniški progi med postajama Postojna in Prestranek je vlak zjutraj zbil skupino delavcev Slovenskih železnic. Dva sta na kraju umrla, dva pa se huje poškodovala, so za STA navedli na PU Koper. Nesrečo so potrdili tudi na Slovenskih železnicah, kjer so pojasnili, da je skupina devetih delavcev na progi izvajala nujna vzdrževalna dela.