Robert De Niro snema TV serijo z Angelo Bassett

Los Angeles, 23. decembra - Ameriški igralec Robert De Niro je dobil vlogo v svoji prvi televizijski seriji, političnem trilerju o teorijah zarote Zero Day. V njej bosta poleg dvakratnega oskarjevega nagrajenca zaigrala še Angela Bassett in Dan Stevens. Snemanje serije v šestih epizodah se je začelo v New Yorku, poroča nemška tiskovna agencija dpa.