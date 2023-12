Umetnica Marjetica Potrč ter glasbeni skupini Pankrti in Kameleoni prejeli medaljo za zasluge

Brdo pri Kranju, 21. decembra - Predsednica države Nataša Pirc Musar je danes pred dnevom samostojnosti in enotnosti podelila prvi paket odlikovanj v svojem mandatu. Med prejemniki medalje za zasluge so umetnica Marjetica Potrč ter glasbeni skupini Pankrti in Kameleoni. Predsednica je z medaljo za zasluge odlikovala tudi Laibach.