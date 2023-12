Tudi danes zaradi temperaturnega obrata onesnažen zrak v nižinah

Ljubljana, 21. decembra - Agencija za okolje opozarja, da bodo tudi danes presežene dnevne mejne vrednosti PM10 v večjem delu Slovenije. Visoke ravni so posledica povečanih izpustov in izrazitega temperaturnega obrata, ki zadržuje onesnažen zrak v nižinah. Dnevne vrednosti so bile v sredo presežene v Ljubljani, Celju, Murski Soboti, Trbovljah, Zagorju, Ravnah in na Ptuju.

Predlagajo redno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti delcev PM10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Onesnaženost zraka z delci ima lahko pomembne vplive na zdravje ljudi. Povišane ravni delcev v zraku se pojavljajo predvsem pozimi, ko se cestnem prometu, ki je pomemben vir onesnaženosti zraka in industrijskim virom priključijo še dodatni viri - kurišča in neugodni podnebni pogoji, piše na spletni strani NIJZ.

Vsem prebivalcem, zlasti pa ranljivim skupinam, dojenčkom in otrokom, starejšim, srčnim in pljučnim ter sladkornim bolnikom, ob epizodah povišane onesnaženosti zraka z delci svetujejo upoštevanje priporočil.

Bivanje na prostem omejimo na čas, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja. Pri tem se izogibajmo bližini prometnic, izberimo park ali gozd, ne izvajajmo napornejših fizičnih aktivnosti, omejimo se na sprehod, svetujejo na NIJZ. Omejimo fizične aktivnosti, zlasti na prostem. Bivalne prostore učinkovito prezračujemo, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja. Prostore, kjer je večje število ljudi (npr. šole, uradi), zaradi omejevanja širjenja akutnih okužb dihal učinkovito prezračujemo čim večkrat.

Če imamo vgrajene prezračevalne sisteme, v njih uporabljajmo za delce visoko učinkovite HEPA filtre. V zaprtih prostorih ne kadimo in ne prižigamo sveč. Bodimo pozorni na simptome in znake, kot so kašelj ali pomanjkanje sape. To so opozorila, da je treba fizične napore zmanjšati, opozarjajo na NIJZ.

Kronični pljučni in srčno-žilni bolniki naj redno jemljejo predpisano terapijo, pri roki pa naj imajo tudi zdravila za hitro lajšanje napadov oziroma poslabšanj. Pospešen srčni utrip, pomanjkanje sape ali neobičajna utrujenost lahko napovedujejo resno poslabšanje osnovne bolezni. V takih primerih naj hitro poiščejo zdravniško pomoč, še svetujejo na NIJZ.