Ljubljana, 21. decembra - Vlada in sindikati javnega sektorja so danes parafirali dogovor, po katerem se bodo plače v javnem sektorju z junijem uskladile v višini 80 odstotkov inflacije v letu 2023. Dogovor obenem predvideva, da bo regres za letni dopust izplačan že marca in ne šele junija, kot je to običajno.