Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 21. decembra - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 2000 metrov zmerna, druge stopnje, nižje pa majhna, prve stopnje. Predvsem so nevarna strma pobočja s kložami in grape, kjer je sneg akumuliran. Na vetru izpostavljenih legah je možnost zdrsa, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ob močnem temperaturnem obratu se je sneg v preteklih dneh na prisojnih legah čez dan ojužil in ponoči pomrznil, krepila se je skorja, nekoliko se je sesedel, v sredogorju tudi kopnel. V senci je sneg ostal suh in mehak ter slabo preobražen, tam je nekaj skorje le zaradi vetra. V sredogorju je snega bolj malo, debelejša snežna odej je večinoma šele nad okoli 2000 metri nadmorske višine. Več snega je v Julijskih Alpah, kot drugod po naših gorah. Precej je klož, ki so trenutno predvsem na južnih straneh grebenov in sedel.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo šibak do zmeren veter zahodnih smeri, ki se bo popoldne krepil. Ničta izoterma je malo nad 1500 metri nadmorske višine in se bo popoldne predvsem v vzhodnem delu naših gora dvignila. V petek bo oblačno in ponekod megleno, občasno bodo manjše padavine, nad okoli 1300 metri bo snežilo. Pihal bo okrepljen severozahodnik.

V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, baza oblakov bo večinoma nad vrhovi. Predvsem na Pohorju ter v vzhodnih Karavankah bodo občasno možne rahle padavine. Pihal bo zmeren do močan severozahodnik. V nedeljo bo suho vreme.

Snežna odeja se bo zaradi manjših temperaturnih nihanj počasi sesedala in preobražala, zato na daljši rok tudi stabilizirala. Plazovna nevarnost se v naslednjih nekaj dneh ne bo kaj dosti spreminjala. V visokogorju bo močan severozahodnik v soboto še prenašal sneg, a večjih novih snežnih akumulacij ne bo. Še vedno bo v visokogorju na spihanih legah nevarnost zdrsa. Možnost sproženja plazu bo na strmejših pobočjih z napihanim snegom ter v grapah, predvsem na južnih straneh, kjer so snežni nanosi.