V Srbiji pridržali vlomilce v domove znanih in bogatih v Veliki Britaniji in Švici

Beograd, 21. decembra - Srbska policija je v sredo v Beogradu pridržala šest osumljencev, ki naj bi v Veliki Britaniji in Švici vlamljali v domove premožnih ljudi ter pri tem ukradli za okoli 30 milijonov evrov dragocenosti in denarja. Ukradeno premoženje so nato vlagali v nakup nepremičnin in luksuznih vozil v Srbiji. Med njihovimi žrtvami so bile tudi znane osebe.