Delo: Višje sodišče potrdilo upravičenost izredne odpovedi delovnega razmerja Tribušonu

Ljubljana, 21. decembra - Višje delovno in socialno sodišče je v primeru igralca in profesorja na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) Matjaža Tribušona razsodilo, da je bila izredna odpoved delovnega razmerja, ki jo je dobil od ljubljanske univerze oziroma AGRFT, zakonita in utemeljena, danes poroča časnik Delo.