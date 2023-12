Dončić ostal brez trojnega dvojčka

Dallas, 21. decembra - Luka Dončić je ponoči v severnoameriški ligi ostal brez zmage z Dallas Mavericks, ki so v domači dvorani priznali premoč Los Angeles Clippers. Ti so slavili zmago s 120:111. Po koncu tekme pa je slovenski as ostal tudi brez trojnega dvojčka, saj so mu sodniki naknadno odvzeli en skok. Ljubljančan je tako vpisal devet skokov, 10 podaj in 28 točk.