Center sodobnih umetnosti Celje z novo monografijo

Celje, 21. decembra - Center sodobnih umetnosti Celje, ki deluje v okviru Zavoda Celeia Celje, je letos s številnimi dogodki obeležil 60 let delovanja likovnega salona in 30 let delovanja Galerije sodobne umetnosti Celje. Ob obeležitvi delovanja so predstavili monografijo s pregledom delovanja zadnjih 30 let, so sporočili iz Zavoda Celeia Celje.