Finance o bonitetnih ocenah kmetijskih zemljišč (21. 12.)

Ljubljana, 21. decembra - Jana Petkovšek Štakul v komentarju Kdo bo Gursu navil ušesa? piše o določanju bonitetnih ocen kmetijskih zemljišč in gozdov, ki ga opravlja Geodetska uprava RS (Gurs). Avtorica meni, da je to povsem zgrešeno. Poudarja, da so kmetje zaradi dejansko fiktivnega višjega katastrskega dohodka padli v višji dohodkovni razred.