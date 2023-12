Vreme: Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 21. decembra - Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, sprva bo ponekod po nižinah osrednje Slovenije še megleno. Popoldne in zvečer se bo krepil jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 9, ob morju do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v južnih krajih. V severni polovici Slovenije bo možen rahel dež, v zatišnih legah Gorenjske in Koroške lahko zjutraj nastane poledica. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, v severnih krajih malo pod 0, najvišje dnevne od 3 do 8, v južni Sloveniji od 9 do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo deloma jasno in ponekod po nižinah megleno.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je globoko ciklonsko območje. Vremenska fronta se bliža Alpam in bo ob severozahodnem višinskem vetru nekoliko vplivala tudi na vreme pri nas. Pred njo k nam od zahoda doteka razmeroma topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deloma jasno, zjutraj bo po nižinah marsikje megla. Popoldne bo zapihal jugozahodnik. V petek bo sprva precej oblačno, v krajih severno od nas bodo krajevne padavine. Popoldne se bo v krajih zahodno in južno od nas delno razjasnilo.

Biovreme: Danes in v petek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. V kotlinah s temperaturnim obratom bo povečano onesnaženje zraka.