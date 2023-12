V združenju skavtov prijava suma spolnega nasilja zoper mladoletne osebe

Ljubljana, 21. decembra - V Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) so bili v preteklem tednu obveščeni o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih osebo s strani enega izmed njihovih prostovoljcev. Kot so sporočili iz združenja, so do razjasnitve okoliščin osebo umaknili iz vseh skavtskih aktivnosti in stikov z mladimi.