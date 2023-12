Ljubljana, 21. decembra - Novinarska konferenca Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS), na kateri bosta načelnika Tjaša Sušin in Nejc Kurbus spregovorila o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb zoper enega izmed prostovoljcev ZSKSS, bo danes ob 11. uri v Skavtski hiši na Štepanjskem nabrežju 34, so sporočili iz ZSKSS.