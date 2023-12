Na razpis za direktorja zavoda Dolina Soče tri popolne prijave

Bovec, 21. decembra - Na drugi razpis za mesto direktorja Javnega zavoda za turizem Dolina Soče so do roka prispele tri popolne prijave. Svet Zavoda se je na sredini seji seznanil z zapisnikom razpisne komisije in sprejel sklep, da bo novega direktorja po predstavitvah vseh treh kandidatov izbral na seji 11. januarja prihodnje leto, so pojasnili za medije.