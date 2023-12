Trojni dvojček Luke Dončića, a ob porazu Dallasa

Dallas, 21. decembra - Slovenski košarkarski as Luka Dončić v severnoameriški ligi nadaljuje vrhunske predstave. Dončić je zabeležil nov trojni dvojček v sezoni lige NBA z desetimi skoki, desetimi podajami in 28 točkami, a ob porazu njegove ekipe Dallas Mavericks v domači dvorani proti gostom iz Kalifornije Los Angeles Clippers. Ti so slavili zmago s 120:111.