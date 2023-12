Newyorške borze končale v rdečem

New York, 20. decembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so v sredo padle in ustavile večtedensko rast, trgi pa so tehtali razočarajoče rezultate FedExa v primerjavi s podatki o zaupanju potrošnikov, ki so bili boljši od pričakovanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.