Pregled - šport, 20. 12. (sreda)

Ljubljana, 20. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v sredo, 20. decembra.

PLZEN - Slovenska futsalska reprezentanca je v Plznu na zadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2024 izgubila proti Češki z 2:3 (1:1). Tako je ostala brez možnosti za preboj na svoj prvi mundial.

ŠIROKI BRIJEG - Košarkarji Kansai Heliosa so tretji turnir lige Aba 2 v Širokem Brijegu končali brez zmage. V ponedeljek so izgubili proti Zlatiboru, danes pa še z gostitelji s 63:82.

MOSKVA - Rusija ostaja članica Evropske nogometne zveze (Uefa), poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Na ruski zvezi so v sredo glasovali o izstopu iz Uefe in priključitvi Azijski nogometni zvezi (AFC), a predlog ni dobil podpore.

SAN JOSE - Hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški ligi NHL premagali San Jose s 4:1 in se z 19. zmago v sezoni v zahodni konferenci prebili na tretje mesto. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je k uspehu kraljev prispeval prvi gol na tekmi v 18. minuti in še podajo za 2:0, ko je zadel Trevor Moore.