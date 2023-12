Kamničanke boljše od Mariborčank tudi v srednjeevropski ligi

Kamnik, 20. decembra - Odbojkarice Calcita Volleyja so dobile tudi tretji derbi sezone proti največjemu tekmecu, Novi KBM Braniku. Po dveh prvenstvenih so dobile tudi obračun srednjeevropske lige, v Kamniku so zmagale s 3:0 (22, 20, 20). S tem so pred zadnjim turnirjem prehitele Mariborčanke na tretjem mestu lestvice.