Varnostni svet ZN znova preložil glasovanje o resoluciji za konec spopadov v Gazi

New York, 20. decembra - Države članice Varnostnega sveta ZN so se danes dogovorile, da bodo nadaljevale pogajanja o predlogu resolucije o Gazi. Po navedbah diplomatskih virov je to dobro znamenje za morebiten uspeh resolucije, saj se največji podpornik Izraela Washington pogaja naprej in ni kategorično zavrnil možnosti zahteve po prekinitvi spopadov.