Bor Rozman prvo leto na čelu RZS označil za burno, intenzivno in polno dela

Ljubljana, 20. decembra - Člani predsedstva Rokometne zveze Slovenije so na današnji seji v ljubljanskem hotelu InterContinental obravnavali trenutno finančno stanje zveze ter sprejeli vsebinski in finančni načrt za leto 2024. Na RZS ne skrivajo, da so v rdečih številkah, v kratkem pa naj bi podpisali štiriletno sponzorsko pogodbo z največjo slovensko banko NLB.