V vojni na območju Gaze ubitih več kot 20.000 ljudi

Gaza, 20. decembra - Na območju Gaze je bilo od začetka vojne med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas ubitih že več 20.000 ljudi, med njimi kakih 8000 otrok in 6200 žensk, so danes sporočile oblasti palestinske enklave, ki je pod nadzorom Hamasa. Navedli so še, da je bilo ranjenih več kot 52.000 ljudi, okoli 6700 pa jih je pogrešanih.