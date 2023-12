Na Ajdovskem več napadov nevarnih psov

Ajdovščina, 20. decembra - Med Lokavcem in Ajdovščino sta v zadnjih dneh dva psa napadla več mimoidočih, ki so zaradi ugrizov potrebovali zdravniško pomoč. Policisti so zaenkrat locirali le enega od psov in ugotovili kdo je njegov lastnik. Lastnika mlajšega psa s svetlo rjavo dlako, ki je pobegnil, pa pozivajo, da se čim prej oglasi policiji.