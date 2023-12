Začel se je 28-urni dobrodelni Zahvalaton

Ljubljana, 21. decembra - Začel se je tradicionalni dobrodelni dogodek Radia 1, ki so ga letos poimenovali Zahvalaton. Voditelji bodo iz studia na ljubljanskem Mestnem trgu neprekinjeno oddajali 28 ur, medtem ne bo manjkalo zabave, glasbenih nastopov in presenečenj. Zahvalaton pa bo služil kot zahvala tistim, ki so nudili pomoč v najtežjih časih letošnjega leta.