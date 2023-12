V Srbiji bodo na 30 voliščih ponovili glasovanje

Beograd, 20. decembra - Srbska državna volilna komisija (RIK) je danes odločila, da bodo na 30 voliščih po državi zaradi domnevnih nepravilnosti, do katerih naj bi prišlo med nedeljskimi predčasnimi parlamentarnimi in lokalnimi volitvami, ponovili glasovanje. To bo potekalo v soboto, 30. decembra, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.